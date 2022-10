I Mondiali in Qatar si avvicinano, cominciano a giungere anche alcune indicazioni interessanti dagli organizzatori. L’amministratore delegato, Nasser Al Khater ha dichiarato a Sky News in un’intervista: "Ci sono piani in atto per allestire zone dove far recuperare dalla sbornia se i tifosi hanno bevuto eccessivamente". Tutto questo per assicurarsi che i supporters siano al sicuro e non dannosi per gli altri o per se stessi.

L’AD dell’evento Qatar 2022 ha parlato anche di un tema che ha fatto parecchio discutere calciatori, tifosi e addetti ai lavori nell’ultimo periodo, quello dell’illegalità dell’omosessualità nel paese. Al Khater ha ribadito il fatto che i fan LGBTQ+ saranno i benvenuti e si sentiranno a proprio agio nel paese: "Tutti sono i benvenuti qui e tutti si sentiranno al sicuro quando verranno in Qatar".

