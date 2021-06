Nel pieno della protesta per la decisione della CONMEBOL di giocare la prossima Copa America in Brasile (dopo che Argentina e Colombia erano state considerate non idonee a causa delle problematiche legate al covid), la selezione verdeoro guidata da Neymar ha sconfitto per 2-0 il Paraguay, centrando la sesta vittoria in altrettanti turni del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali del Qatar.

Grazie alla rete dopo 4' del fenomeno del PSG ed al raddoppio di Paquetà nel terzo minuto di recupero del secondo tempo, i brasiliani volano a quota 18 punti dopo 6 turni, con appena 2 gol subiti ed un confortante +6 sull'Argentina seconda. Il match, rimasto in bilico fino al 90', ha confermato la maturità acquisita dai verdeoro, terzi nel ranking FIFA ed ormai in grado di portare a casa anche partite più complicate e chiude, contro avversari molto fisici e ben organizzati.

A fine gara, sono poi arrivate anche le dichiarazioni di Neymar sulla prossima Copa America: "Siamo contrari all'organizzazione della Copa America in Brasile, ma non diremo mai di no alla Nazionale". Nessun boicottaggio dunque per il Brasile, di fatto la vera e propria favorita della prossima competizione continentale americana.

