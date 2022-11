Cristiano Ronaldo è davvero molto particolare: Paul Pogba, altro giocatore che sta vivendo un momento tormentato: non convocato dalla Francia di Didier Deschamps a causa di un problema di lunga data, il Polpo ha parlato così ai microfoni del podcast Muslim Money Guy: "Vedo diversi calciatori professionisti, molti dei quali sono molto professionali. Arrivare in anticipo, fare tutto il recupero e cose del genere. Ma c’è qualcuno che c’è stato ogni singolo giorno e non si è mai fermato negli ultimi anni. Quello è Cristiano Ronaldo. Ha una personalità vincente, questo è sicuro. Vuole sempre avere ragione, non è mai soddisfatto di quello che ha fatto e vuole sempre di più. La sua motivazione è pazzesca. Nell’anno che ho passato con lui, ogni giorno era un nuovo record, una nuova sfida per lui. Non si paragona agli altri, cerca solo di migliorare sé stesso". Il momento attuale diè davvero molto particolare: il portoghese si è esposto tantissimo nei confronti del suo club attuale, il Manchester United, e ora attende di capire cosa ne sarà del suo futuro. CR7 ha tanti detrattori, ma c'è anche chi parla ancora bene di lui: è questo il caso di, altro giocatore che sta vivendo un momento tormentato: non convocato dalla Franciaa causa di un problema di lunga data, il Polpo ha parlato così ai microfoni del podcast Muslim Money Guy:

Giocatori di riferimento

"Dico Toni Kroos, Marco Verratti, Thiago Alcantara perché non sono centrocampisti di contenimento e non sono numeri 10, ma dei box-to-box che fanno gioco, assist e gol. Ma mi piace molto anche Bellingham, credo farà una grande carriera. I modelli del passato? Ho sempre guardato Paul Scholes, Darren Fletcher e Michael Carrick, anche se giocare insieme ad Andrea Pirlo mi ha insegnato tanto".

L'importanza della fede

"Prego sempre prima di prendere decisioni importanti per la mia carriera. Lo faccio perché dopo sono in pace con me stesso. Niente Mondiale? Evidentemente Dio aveva altri piani per me".

