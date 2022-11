Perché nei Mondiali in Qatar si sono giocate partite molto più lunghe ? L’apice è stato raggiunto nell’incredibile successo dell’Inghilterra sull’Iran : 27 minuti di recupero tra primo e secondo tempo, quasi mezz’ora di gioco in più. Il secondo match più lungo è stato l’altro del girone B: USA-Galles . E’ durato oltre 104 minuti con 9 aggiuntivi oltre il 90’. E così la battaglia per i tre punti, che non ha visto un vincitore, sembrava interminabile, per la gioia dei tifosi di entrambe le Nazionali.