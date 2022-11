Calcio

Mondiali 2022 - Pervis Estupiñán, il terzino "dai 4 polmoni" dell'Ecuador che può far comodo alla Juventus

MONDIALI 2022 - Già in evidenza con la maglia del Brighton in Premier League, questo ragazzo di 24 anni sta eccellendo con l'Ecuador grazie alle sue scorribande sulla fascia sinistra. Migliore in campo contro l'Olanda, è certamente un giocatore da tenere sott'occhio in ottica calciomercato. In passato il Napoli si è interessato a lui, ma ora potrebbe far comodo alla Juventus.

00:01:43, 15 minuti fa