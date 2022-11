Polonia-Arabia Saudita, match valido per la seconda giornata del gruppo C (lo stesso di Argentina e Messico), si é conclusa sul punteggio di 2-0. Vantaggio di Zielinski nel primo tempo, rete di Lewandowski nella ripresa. Nel mezzo il rigore parato da Szczesny ad Al-Dawsari. Un'ottima vittoria per la Nazionale di Michniewicz, entusiasmo smorzato per quella di Renard. Entrambe attenderanno Argentina-Messico per capire l'esito di un girone equilibratissimo.

La Polonia festeggia Szczesny contro l'Arabia Saudita Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Polonia-Arabia Saudita 2-0 (primo tempo 1-0)

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Kiwior, Glik, Bereszynski; Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski (Dal 63' Kaminski); Lewandowski, Milik (Dal 71' Piatek). C.t.: Michniewicz.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al-Boleahi, Al-Burayk; Al Malki (Dal 86' N. Al-Dawsari), Kanno; Al-Buraikan (Dal 66' Al-Ghanam), Al-Najei (Dal 46' Al-Abid, dal 94' Bahebri)), S. Al-Dawsari; Al-Shehri (Dal 86' Al-Aboud). Ct. Renard

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)

Gol: 39' Zielinski (P), 82' Lewandowski (P)

Assist: Lewandowski,

Ammoniti: Kiwior, Cash, Milik, Al Malki, Al Amri

Note: al 46' del primo tempo Szczesny respinge un rigore a Al-Dawsari.

Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

13' - Gran parata di SZCZESNY! AL-BURAIKAN vola a destra e serve KANNO. Bordata di prima e grande intervento del portiere della Juventus.

39'- ZIELINSKI! GOL! 1-0 Polonia. Palla in area per Lewandowski, che non riesce a battere Al Owais, controllo palla indietro per Zielinski che scarica sotto la traversa.

43' - Va giú in area Al-Shehri su un tocco di Bielik. Wilton Sampaio va al VAR, richiamato dopo non aver fischiato. E concede il penalty ai Sauditi.

45' + 1 - SZCZESNY! SZCZESNY PARA! Para il rigore di Al-Dawsari. Calciato sulla destra, poi miracoloso anche sulla respinta di Al-Burayk.

55' - ALTRO MIRACOLO DI SZCZESNY. Mischia in area, palla al solito AL-DAWSARI che calcia col mancino da pochi passi. Ancora decisivo il portiere della Juventus.

60' - Al-Buraikan! Altra occasione araba. Gran palla di Al-Dawsari per il numero 9, che calcia potente col mancino. Palla fuori.

64' - TRAVERSA DI MILIK. Cross da sinistra perfetto di Frankowski e stacco aereo di Milik in tuffo. Palla sulla traversa.

65' - PALO DELLA POLONIA. Stavolta LEWANDOWSKI. Cross da destra, anticipo con il ginocchio e palla che centra il legno.

78'- Altra grande OCCASIONE Arabia. Sfonda a sinistra, palla dietro, mancino piazzato di AL MALKI. Fuori di un soffio.

82' - LEWANDOWSKI! GOL! 2-0 Polonia. Sbaglia in impostazione in area di Al Malki, Lewandowski ruba palla e trafigge Al Owais.

89' - Fase finale di match. Si attende il recupero. Grande occasione per LEWANDOWSKI, che tutto solo sbaglia il pallonetto. Al Owais e Abdulhamid salvano tutto.

La statistica

Dei 76 gol segnati da Robert Lewandowski con la maglia della Polonia, questo é il primo ai Mondiali.

Il Migliore

SZCZESNY - Man of the match. Subito reattivo su Kanno, grande parata sul rigore di Al-Dawsari ed é meraviglioso anche sulla respinta di Al-Burayk. Nella ripresa compie un altro intervento chiave su Al-Dawsari. Decisivo e in grande condizione.

Il Peggiore

AL MALKI - Mezz'ala di combattimento. Non molla un centimetro, sostiene bene Kanno. Disastroso peró l'errore in impostazione che regala il gol a Lewandowski.

