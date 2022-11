Calcio

Mondiali 2022 - Polonia concentrata: obiettivo 3 punti contro l'Argentina di Messi per Lewandowski e compagni

MONDIALI - Ultima partita della fase a gironi per la Polonia di Lewandowski che, finalmente, si è sbloccato in un Mondiale. Grazie al successo sull'Arabia Saudita, la Nazionale polacca ha preso la vetta del gruppo ma serve fare punti con l'Argentina per centrare il pass per gli ottavi di finale.

00:01:35, 43 minuti fa