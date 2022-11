Dopo la rottura con lo United e la fredda accoglienza ricevuta da alcuni compagni di Nazionale, Cristiano Ronaldo viene fermato da problemi fisici a pochi giorni dall'esordio nel Mondiale. "Indisposizione di natura gastrica" ha fatto sapere ufficialmente la federazione portoghese. Il giocatore sarà assente anche per l'amichevole di domani contro la Nigeria in programma a Lisbona.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

Jorge Jesus, CT del Portogallo, ha così commentato il caso CR7, emerso dopo l'intervista rilasciata al The Sun, in cui il portoghese ha attaccato direttamente il Manchester United. "E' un'intervista di tipo molto personale, ha parlato non solo il calciatore ma anche l'uomo. Per questa bisogna considerarla con tolleranza. Comunque tutto ciò non ha a che vedere con la nazionale e i Mondiali". Intanto i rapporti con il compagno Bruno Fernandes restano tutt'altro che distesi.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Da Pogba a Reus e Nkunku: tutti i giocatori che salteranno i Mondiali 19/10/2022 ALLE 13:06