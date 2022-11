Il Day 4 dei Mondiali di Qatar 2022 propone quattro partite da non perdere con altrettante big in campo. Il primo appuntamento è in programma alle ore 11 con la Croazia vicecampione del mondo che affronta il Marocco di Hakimi e Ziyech (Girone F). Alle 14 debutta la Germania di Flick che sfida il Giappone nel match che apre il programma del Girone E. A seguire, con calcio d'inizio alle ore 17 altro esordio da non perdere sempre nel Girone E: inizia il Mondiale della Spagna di Luis Enrique che se la vedrà con la Costa Rica. Il match serale (ore 20) è Belgio-Canada: i Diavoli Rossi, ancora privi dell'infortunato Lukaku , affrontano i nordamericani che tornano a un Mondiale a distanza di 36 anni dopo l'unica esperienza a Messico '86.

Il programma completo di mercoledì 23 novembre

Ore 11:00 (Al Bayt Stadium, Al Khor)

Marocco-Croazia

Ore 14:00 (Khalifa International Stadium, Ar-Rayyan)

Germania-Giappone

Ore 17:00 (Al Thumama Stadium, Doha)

Spagna-Costa Rica

Ore 20:00 (Ahmad Bin Ali Stadium, Ar-Rayyan

Belgio-Canada

Il match da non perdere

Germania-Giappone

La partita del giorno è Germania-Giappone, in programma alle ore 14 al Khalifa International Stadium di Ar-Rayyan. La Nazionale tedesca allenata da Flick debutta a Qatar 2022 e cerca il riscatto dopo la fallimentare esperienza di quattro anni fa in Russia quando venne clamorosamente eliminata nella fase a gironi. Di fronte ci sarà un avversario, il Giappone, da prendere con le molle: la Nazionale del Sol Levante disputa per la settima volta consecutiva un Mondiale (da Francia '98 in poi è sempre stata presente).

Le probabili formazioni dei match del 23 novembre

MAROCCO-CROAZIA (Ore 11:00, arbitro Rapallini [ARG])

MAROCCO (4-3-3) - Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, S. Amrabat, Chair; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT: Regragui.

CROAZIA (4-2-3-1) - Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic; Vlasic, Kovacic, Perisic; Kramaric. CT: Dalic.

GERMANIA-GIAPPONE (Ore 14:00, arbitro Cisneros [SAL])

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Musiala, Muller; Havertz. CT: Flick.

GIAPPONE (4-2-3-1) - Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shimasaki; Minamino, Kamada, Kubo; Maeda. CT: Moriyasu.

SPAGNA-COSTA RICA (Ore 17:00, arbitro Abdulla [EAU])

SPAGNA (4-3-3) - Unai Simon; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Ansu Fati. CT: Luis Enrique.

COSTA RICA (4-4-2) - Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Tejeda, Borges, Bennette; Contreras, Campbell. CT: Suarez.

BELGIO-CANADA (Ore 20, arbitro Sikazwe [ZAM])

BELGIO (3-4-2-1) - Courtois; Debast, Alderweireld, Theate; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. CT: Martinez.

CANADA (4-4-2) - Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies; David, Larin. CT: Herdman.

Marocco-Croazia, Germania-Giappone, Spagna-Costa Rica, Belgio-Canada: dove vederle in tv e live streaming

Le quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 11:00 Marocco-Croazia (Rai 2, Rai Play)

Marocco-Croazia (Rai 2, Rai Play) Ore 14:00 Germania-Giappone (Rai 2, Rai Play)

Germania-Giappone (Rai 2, Rai Play) Ore 17:00 Spagna Costa Rica (Rai 2, Rai Play)

Spagna Costa Rica (Rai 2, Rai Play) Ore 20:00 Belgio-Canada (Rai 1, Rai Play)

