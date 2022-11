Il Day 5 dei Mondiali di Qatar 2022 propone un menù fantastico con 4 partite assolutamente da non perdere. Si parte alle 11 con Svizzera-Camerun (Girone G), mentre alle 14 ci sarà il debutto dell'Uruguay che se la vedrà con la Corea del Sud (Girone H). Dopo l'antipasto nella prima parte di giornata, ecco il piatto forte tra pomeriggio e sera. Alle 17 spazio al debutto del Portogallo che affronterà il Ghana (Girone H): inutile dire che il protagonista più atteso è Cristiano Ronaldo , che ha appena rescisso il contratto che lo legava al Manchester United e che quindi - di fatto - gioca il Mondiale da disoccupato. Il match serale, invece, vede l'esordio di una delle grandi favorite del torneo, il Brasile: la Seleçao di Tite affronta la Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic con calcio d'inizio alle ore 20.

Il programma completo di giovedì 24 novembre

Ore 11:00 (Al Janoub Stadium, Al Wakrah)

Svizzera-Camerun

Ore 14:00 (Education City Stadium, Doha)

Uruguay-Corea del Sud

Ore 17:00 (Stadium 974, Doha)

Portogallo-Ghana

Ore 20:00 (Lusail Stadium, Al Daayen)

Brasile-Serbia

Il match da non perdere

Brasile-Serbia

Il Lusail Stadium di Al Daayen ospita il match più atteso di giornata: il Brasile di Tite, indicato come una delle grandi favorite di Qatar 2022, debutta contro la Serbia di Stojkovic, una squadra molto talentuosa e che presenta diversi giocatori protagonisti nella nostra Serie A tra cui Vlahovic (Juventus), Milinkovic-Savic (Lazio) e Milenkovic (Fiorentina). La Seleçao inizia il suo cammino ai Mondiali tra pressione e grandi aspettative: i verdeoro non alzano al cielo la Coppa del Mondo da 20 anni (l'ultimo successo è quello di Corea-Giappone 2002) e hanno il dovere di fare di tutto per interrompere questo lungo digiuno.

Le probabili formazioni dei match del 24 novembre

SVIZZERA-CAMERUN (Ore 11:00, arbitro Tello [ARG])

SVIZZERA (4-2-3-1) - Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.

CAMERUN (4-4-2) - Onana; Fai, Nkoulou, Castelletto, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. CT: Song.

URUGUAY-COREA DEL SUD (Ore 14, arbitro Turpin [FRA])

URUGUAY (4-4-2) - Rochet; Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Nunez, Suarez. CT: Alonso.

COREA DEL SUD (4-4-2) - Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kwon Kyung-won, Kim Jin-Su; Hwang In-beom. Son Jun-ho, Lee Jae-sung, Jeong Woo-Yeong; Son Heung-min, Hwang Hee-chan. CT: Bento.

PORTOGALLO-GHANA (Ore 14, arbitro Elfath [USA])

PORTOGALLO (4-2-3-1) - Diogo Costa; Cancelo, Pereira, Ruben Dias, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Leao; Cristiano Ronaldo. CT: Santos.

GHANA (4-2-3-1) - Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Owusu; J. Ayew, Kudus, A. Ayew; Williams. CT: Addo.

BRASILE-SERBIA (Ore 20, arbitro Faghani [IRN])

BRASILE (4-2-3-1) - Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius jr; Richarlison. CT: Tite.

SERBIA (3-4-1-2) - V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Lazovic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. CT: Stojkovic.

Svizzera-Camerun, Uruguay-Corea del Sud, Portogallo-Ghana, Brasile-Serbia: dove vederle in tv e live streaming

Le quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 11:00 Svizzera-Camerun (Rai 2, Rai Play)

Svizzera-Camerun (Rai 2, Rai Play) Ore 14:00 Uruguay-Corea del Sud (Rai 2, Rai Play)

Uruguay-Corea del Sud (Rai 2, Rai Play) Ore 17:00 Portogallo-Ghana (Rai 2, Rai Play)

Portogallo-Ghana (Rai 2, Rai Play) Ore 20:00 Brasile-Serbia (Rai 1, Rai Play)

