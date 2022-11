Il programma del Day 8 dei Mondiali di Qatar 2022 propone la seconda giornata dei Gironi E e F. Il Giappone contro la Costa Rica (match delle 11) ha un'ottima chance per avvicinarsi al passaggio degli ottavi di finale. Successivamente (alle 14) tocca al Belgio, che cerca il secondo successo nel girone F contro il Marocco. La Croazia contro il Canada (ore 17) prova a sbloccarsi dopo lo 0-0 del primo match contro il Marocco. Dulcis in fundo, il big-match del giorno è senza dubbio quello che vede di fronte Spagna e Germania (ore 21): un vero dentro e fuori soprattutto per i tedeschi, dopo l'esordio deludente contro il Giappone (1-2).

Il programma completo di sabato 27 novembre

Ore 11:00 (STADIO AHMAD BIN ALI)

Giappone-Costa Rica

Ore 14:00 (STADIO AL THUMAMA)

Belgio-Marocco

Ore 17:00 (STADIO INTERNAZIONALE KHALIFA)

Croazia-Canada

Ore 20:00 (STADIO AL BAYT)

Spagna-Germania

Il match da non perdere

Spagna-Germania

Spagna-Germania è senza dubbio il match da non perdere della domenica dei mondiali: in programma alle ore 20 all'Al Bayt Stadium, agli ordini dell'arbitro Danny Desmond Makkelie (Olanda). La squadra di Luis Enrique, forte del roboante 7-0 della sua Spagna contro la Costa Rica, cerca conferme nello scontro titanico contro la Germania; di contro i tedeschi, reduci dalla cocente delusione della rimonta subìta dal Giappone ( da 0-1 a 2-1 ) si giocano di fatto l'ultima chance di poter continuare a coltivare sogni di titolo. La Spagna dovrebbe essere confermata, con Asensio davanti e non Morata, mentre Flick si affiderà nuovamente ad Havertz nel ruolo di "falso nueve" là davanti.

Le probabili formazioni dei match del 27 novembre

GIAPPONE-COSTA RICA (Ore 11:00, arbitro Michael Oliver ING)

GIAPPONE (3-4-3) - Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Itakura; Yamane, Kamada, Endo, Nagatomo; Doan, Asano, J. Ito. Ct. Moriyasu.

COSTA RICA (4-4-2) - Navas; C. Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Ruiz, Tejeda, Borges, Bennette; Campbell, Zamora. Ct. Suarez

BELGIO-MAROCCO (Ore 14, arbitro César Arturo Ramos Palazuelos MEX)

BELGIO (3-4-2-1) - Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct. Martinez

MAROCCO (4-3-3) - Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

CROAZIA-CANADA (Ore 17, arbitro Andres Matias MATONTE CABRERA URU)

CROAZIA (4-3-3) - Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Livaja, Perisic. Ct. Dalic

CANADA (3-5-2) - Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; Larin, David. Ct. Herdman

SPAGNA-GERMANIA (Ore 20, arbitro Danny Desmond Makkelie OLA)

SPAGNA (4-3-3) - Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Süle, Ginter, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala; Havertz. Ct. Flick

Giappone-Costa Rica, Belgio-Marocco, Croazia-Canada, Spagna-Germania: dove vederle in tv e live streaming

Le quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 11:00 Giappone-Costa Rica (Rai 2, Rai Play)

Giappone-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) Ore 14:00 Belgio-Marocco (Rai 2, Rai Play)

Belgio-Marocco (Rai 2, Rai Play) Ore 17:00 Croazia-Canada (Rai 1, Rai Play)

Croazia-Canada (Rai 1, Rai Play) Ore 20:00 Spagna-Germania (Rai 1, Rai Play)

