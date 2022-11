Il programma del Day 9 dei Mondiali di Qatar 2022 propone la seconda giornata dei Gironi G e H. Camerun- Serbia (match delle 11) mette in palio punti importanti per le due deluse del girone G, che comprende anche Svizzera e Brasile. Successivamente (alle 14) tocca a Ghana e Corea del Sud , che vogliono provare a spiccare il volo nel gruppo H alle spalle del Portogallo. La Seleção di Neymar e Tite contro la Svizzera (ore 17) vuole guadagnare gli ottavi con una giornata d'anticipo. Dulcis in fundo, l'altro big-match di giornata che mette di fronte il Portogallo di Ronaldo e l'Uruguay di Suarez e Cavani (ore 20): chi vince mette nei guai l'altra, all'interno di un gruppo che non ha ancora preso una direzione precisa.

Il programma completo di lunedì 28 novembre

Ore 11:00 (STADIO AL JANOUB)

Camerun-Serbia

Ore 14:00 (STADIO EDUCATION CITY)

Corea del Sud-Ghana

Ore 17:00 (STADIO 974 - RAS ABU ABOUD)

Brasile-Svizzera

Ore 20:00 (STADIO LUSAIL)

Portogallo-Uruguay

Il match da non perdere

Brasile-Svizzera

Brasile e Svizzera si sfidano nella seconda giornata del girone G dei Mondiali dopo aver conquistato tre punti a testa nei primi 90 minuti della competizione. Nella prima giornata il Brasile ha avuto la meglio sulla Serbia grazie a una doppietta realizzata da Richarlison nel secondo tempo. La Svizzera, invece, ha battuto per 1-0 il Camerun grazie a una rete messa a segno da Breel Embolo, ovvero il giocatore più atteso: nato proprio nel paese africano, non ha esultato una volta realizzato il goal decisivo dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. La gara tra Brasile e Svizzera potrebbe indirizzare in maniera piuttosto pesante, in caso di vittoria di una delle due, il primo posto del girone G. L'altra partita del raggruppamento sarà Camerun-Serbia.

Il Brasile in Qatar: Neymar in sala giochi si cimenta col basket

Le probabili formazioni dei match del 28 novembre

CAMERUN-SERBIA (Ore 11:00, arbitro Mohammed Abdulla Hassan Mohamed, EMIRATI ARABI)

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic

COREA DEL SUD-GHANA (Ore 14, arbitro Anthony Taylor, INGHILTERRA)

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom; Lee Jae-sung, Son Heung-min, Na Sang-ho; Hwang Ui-jo

GHANA (5-3-2): Ati Zigi; Seidu, Dijku, Amartey, Salisu, Baba; Kudus, Partey, Samed; A. Ayew, Williams

BRASILE-SVIZZERA (Ore 17, arbitro Ivan Arcides Barton Cisneros, EL SALVADOR)

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paqueta, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius jr; Richarlison

SERBIA (3-5-1-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic

PORTOGALLO-URUGUAY (Ore 20, arbitro Alireza Faghani, IRAN)

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Danilo Pereira, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nuñez

Camerun-Serbia, Corea del Sud-Ghana, Brasile-Svizzera, Portogallo-Uruguay: dove vederle in tv e live streaming

Le quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 11:00 Camerun-Serbia (Rai 2, Rai Play)

Camerun-Serbia (Rai 2, Rai Play) Ore 14:00 Corea del Sud-Ghana (Rai 2, Rai Play)

Corea del Sud-Ghana (Rai 2, Rai Play) Ore 17:00 Brasile-Svizzera (Rai 1, Rai Play)

Brasile-Svizzera (Rai 1, Rai Play) Ore 20:00 Portogallo-Uruguay (Rai 1, Rai Play)

