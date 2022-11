Non è cominciato nel migliore dei modi il Mondiale del. La Nazionale padrona di casa, infatti, è stata sconfitta al debutto da unmigliore sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della volontà. A decidere il match è stata una doppietta dinel primo tempo, con il Qatar che non ha saputo mai rispondere. Una brutta botta per la squadra diche proprio da questa gara si aspettava di racimolare qualcosa in più, considerando che alle prossime ci saranno Senegal e Olanda. Una partita importante perché abbiamo visto per la prima volta il fuorigioco automatico in un Mondiale ma, sopratutto, è stata la prima volta che una squadra padrona di casa ha perso la proprio gara inaugurale. Non era mai successo nelle 21 edizioni precedenti.