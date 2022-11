Qatar e Ecuador (Daniele Orsato di Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Al-Bayt di Al Khor. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA ), valido per la 1a giornata della fase a gironi dei Mondiali, arbitrato dal signordi Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Al-Bayt di Al Khor.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Cerimonia d’apertura con 800 ballerini e Morgan Freeman: quando e dove vederla 6 ORE FA

La moviola di Qatar-Ecuador

Minuto 5': ANNULLATO IL GOL DI VALENCIA - Ecuador subito a segno con il gol di Valencia che di testa appoggia in rete sull'assist in rovesciata di Felix Torres. Orsato viene però richiamato perché il fuorigioco semi-automatico ha annullato tutto. Sul calcio di punizione precedente c'era il fuorigioco di Estrada.

Minuto 15': RIGORE PER L'ECUADOR - Enner Valencia viene imbeccato in area e successivamente steso da Al Sheeb. Inevitabile il cartellino giallo per l'estremo difensore del Qatar, con relativa ammonizione.

Minuto 31': GOL REGOLARE DI VALENCIA - Raddoppia l'Ecuador con il colpo di testa perfetto di Valencia sull'assist di Preciado. Da rivedere anche questa azione per un possibile fuorigioco dell'attaccante del Fenerbahce, ma il fuorigioco semi-automatico non scatta.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniele Orsato di Schio (Italia),

Assistenti: Carbone e Giallatini,

Quarto uomo: István Kovács (Romania),

VAR: Massimiliano Irrati (Italia),

AVAR 1: Paolo Valeri (Italia),

AVAR 2: Tomasz Listkiewicz (Polonia),

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Benzema, maledizione mondiale: strappo alla coscia, salta il Qatar 19 ORE FA