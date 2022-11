Calcio

Mondiali 2022 - Renard, ct dell'Arabia Saudita, ai giocatori: "Vincete o tutti si dimenticheranno di voi"

MONDIALI 2022 - Il commissario tecnico dell'Arabia Saudita parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Messico, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale: "Sono quegli appuntamenti che non bisogna fallire se non si vogliono avere rimpianti per tutta la vita".

00:00:44, 6 minuti fa