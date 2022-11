L'attaccante dell'Inter, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori in questi mesi , quasi certamente non sarà a disposizione del CT Martinez per la gara d'esordio di mercoledì contro il Canada. BigRom ha infatti svolto solo lavoro differenziato anche nella seduta odierna di allenamento in cui, oltre a lui, mancava solamente Meunier. L'obiettivo, a meno di ulteriori complicazioni, è quello di tornare a disposizione per la seconda gara dei Mondiali, in programma il 27 contro il Marocco. La nazionale di Martinez, dopo aver fallito l'appuntamento con l'Europeo, è chiamata a dimostrare la definitiva maturazione