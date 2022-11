Infortunato, ma comunque aggregato. Il Senegal fa discutere tutto il mondo degli appassionati di calcio e nonostante l'infortunio non rimpiazza Sadio Mané nella propria lista dei convocati per il Mondiali in Qatar, restando dunque di fatto con 25 calciatori utilizzabili. L'attaccante del Bayern Monaco prenderà dunque parte da spettatore più che privilegiato alla rassegna, nonostante il problema al ginocchio che lo costringerà lontano dai campi dai tre ai cinque mesi. Ma perché il team africano ha preso questa decisione?

Senegal, Mané resta in lista: i motivi della scelta

A fare chiarezza sulla situazione Mané ci ha pensato il quotidiano L'Observateur, che ha ricostruito i motivi per cui lo staff tecnico del Senegal ha scelto di trattenere Mané tra i convocati nonostante l'infortunio. Il c.t. Aliou Cissé ha voluto innanzitutto testimoniargli la più profonda gratitudine per quanto fatto nell'ultimo anno, con particolare riferimento alla vittoria dell'ultima Coppa d'Africa lo scorso febbraio in Camerun e alla vittoria decisiva nelle qualificazioni al Mondiale negli spareggi con l'Egitto. L'obiettivo del Senegal è permettere a Mané di infilarsi una medaglia al collo in caso di podio in Qatar, oltre a poter ricevere eventuali premi in denaro in caso di buon risultato nella competizione.

