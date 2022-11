La parata di stelle in arrivo ainon avrà tra i suoi protagonisti. Il giocatore del era stato convocato dal CT Aliou Cissè nonostante l'infortunio al perone patito qualche settimane fa con il suo Bayern Monaco contro il Werder Brema. La speranza era quella di recuperarlo in tempo per vederlo in campo nel girone (la Nazionale africana è inserita nel Gruppo A con Qatar, Ecuador e Olanda), ma la seconda risonanza magnetica non ha lasciato speranze. Manè potrà tornare in campo solo nel 2023, mentre la sua Federazione non ha ancora comunicato chi prenderà il suo posto nella squadra campione d'Africa 2021.