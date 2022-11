Il portiere del Chelsea Mendy è protagonista in negativo del match tra Senegal e Olanda. Una sfida in totale equilibrio per 84 minuti viene sbloccata da Gakpo su assist di de Jong, sfruttando anche un'uscita incerta del portiere. L'Olanda chiude i conti a tempo scaduto con Klaassen dopo una respinta corta dello stesso Mendy sul rasoterra di Depay. Squadre attente e poco spettacolo per gran parte della gara che vede gli orange decisamente contratti contro un Senegal messo bene in campo. Gli episodi premiano a squadra di Van Gaal che sale in testa al girone con l'Ecuador.

Gakpo anticipa Mendy e segna in Senegal-Olanda - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

SENEGAL-OLANDA 0-2

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, P. Cissé, Diallo (62’Jakobs); I. Gueye, Kouyate (74’P.Gueye), N. Mendy; Diatta (74’Jackson), Dia (69’Dieng), I. Sarr. Allenatore A. Cissé

Olanda (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis (79’Klaassen) , De Jong, Blind; Gakpo (94'De Roon); Janssen (62’Depay), Bergwijn (79’Koopmeiners). Allenatore Van Gaal

GOL: 84' Gakpo, 99' Klaassen

ASSIST: de Jong

La cronaca in 5 momenti chiave

19’- DE JONG PERDE L'ATTIMO PER IL TIRO! Azione di qualità degli orange con BERGHUIS che spalanca la porta davanti a DE JONG che rientra sul destro e si fa rimontare da DIALLO.

53’ - VAN DIJK PERICOLOSO! Sale in cielo per colpire di testa su sviluppi di corner. Palla a pochi centimetri dalla traversa.

84'- GAKPO! GOLL DELL'OLANDA! DE JONG vede l'inserimento verso il centro dell'area e trova lo stacco aereo di GAKPO che anticipa l'uscita del portiere.

86'- Rasoterra di GUEYE che impegna NOPPERT in tuffo! Riflesso del portiere olandese.

99'- KLAASSEN! LA CHIUDE IN CONTROPIEDE L'OLANDA! MENDY respinge corto un rasoterra di DEPAY e sul tap in è pronto KLAASSEN.

Il momento social

Il Migliore

Cody GAKPO: in un match povero di contenuti tecnici, l'MVP è l'uomo che sblocca la sfida. Un inserimento perfetto con stacco imperioso ad anticipare l'uscita di Mendy. Decisivo.

Il Peggiore

Edouard MENDY: grossa responsabilità sulla sconfitta del Senegal. Uscita incerta in occasione del primo gol, respinta goffa per il raddoppio di Klaassen. Bocciato.

