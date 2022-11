Senegal-Olanda, match valido per la 1a giornata, è terminato sul punteggio di 0-2, frutto delle reti di Gakpo e Klaassen. La gara è stata arbitrata da Sampaio. Con questo risultato gli Orange salgono in vetta al girone con l'Ecuador.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Lewandowski e Glik pronti per il debutto della Polonia: obiettivo riscatto 22 MINUTI FA

Le pagelle del Senegal

Edouard MENDY 5: grossa responsabilità sulla sconfitta del Senegal. Uscita incerta in occasione del primo gol, respinta goffa per il raddoppio di Klaassen. Bocciato.

Youssouf SABALY 5,5: anche lui ha le sue colpe per i gol subiti nel finale. Blando in chiusura su de Jong, manca in copertura sull'azione del 2-0.

Kalidou KOULIBALY 6: contiene senza difficoltà il duo Bergwijn-Janssen, si fa sorprendere nel finale dal cross di de Jong che fa capitolare il Senegal.

Pape Abou CISSE 5,5: partita ordinata e precisa in copertura. Le responsabilità sul gol di Gakpo vanno condivise tra tutta la linea difensiva.

Abdou DIALLO 6: Cissé lo preferisce a Ballo-Touré, non al meglio, e il terzino lo ripaga con una prestazione di sostanza. La sua corsa fa la differenza nel duello con Dumfries. (dal 62’ JAKOBS 5,5: meno attento di Diallo in fase di ripiegamento)

Idrissa Gana GUEYE 5,5: tanto lavoro in mediana anche se dal punto di vista tecnico sbaglia qualcosa di troppo.

Nampalys MENDY 6,5: porta robustezza alla mediana dei leoni senza mai calare nell'intensità. Tra i milgiori del Senegal.

Cheikhou KOUYATE 6: ottimo in copertura, l'Olanda nella sua zona non sfonda. Nel finale esce in barella. (dal 74’ Pape GUEYE s.v.)

Krepin DIATTA 6: tra i più vivaci nella formazione africana. Prova a farsi vedere dalle parti di Nopper seppur senza riuscire a pungere. (dal 74’ JACKSON s.v.)

Ismaila SARR 6: perso Mané, è il giocatore di maggiore qualità dell'attacco senegalese. Trova poco spazio per la conclusione, ma tiene comunque in apprensione de Ligt.

Boulaye DIA 5,5: svaria molto sul fronte d'attacco e dà profondità alla squadra senza essere pericoloso. Rimandato l'attaccante della Salernitana. (dal 69’ DIENG 6: chiama all'intervento Noppert nel finale, buon ingresso)

CT Aliou CISSÉ 5,5: il pareggio sarebbe stato meritato, con i suoi che imbrigliano l'Olanda fino al finale di gara. Le incertezze di Mendy puniscono i suoi che si possono comunque giocare ancora la qualificazione.

Le pagelle dell'Olanda

Andries NOPPERT 6,5: viene sollecitato solo nella ripresa, decisivo a negare il pareggio a Dieng nel finale di gara.

Denzel DUMFRIES 6: la sua spinta non manca, ma la qualità oggi proprio non c'è. Nessun cross invitante, nessuna giocata di rilievo. In fase difensiva non si fa bucare.

Matthijs DE LIGT 5,5: nel primo tempo va in grosso affanno contro la velocità degli attaccanti avversari. Prende le misure con il passare dei minuti.

Virgil VAN DIJK 6,5: padrone delle due aree. Perfetto in difesa, molto pericoloso in avanti con i suoi stacchi imperiosi.

Nathan AKE 6: spazza senza fronzoli alcuni palloni vaganti in area di rigore, prova all'altezza della situazione.

Daley BLIND 6: affidabile in difesa, sfiora il gol in avvio di gara ma non riesce a girare in rete da buona posizione.

Steven BERGHUIS 6: serve un assist per de Jong che poteva portare al vantaggio nel primo tempo. Poco appariscente. (dal 79’ KLAASSEN 6,5: sfrutta la corta respinta di Mendy per chiudere la gara a tempo scaduto)

Cody GAKPO 7: in un match povero di contenuti tecnici, l'MVP è l'uomo che sblocca la sfida. Un inserimento perfetto con stacco imperioso ad anticipare l'uscita di Mendy. Decisivo. (dal 99' DE ROON s.v.)

Frenkie DE JONG 6: sbaglia più del solito in impostazione e spreca una palla gol importante nel primo tempo. La sua pennellata per lo stacco di Gakpo risolve la gara.

Vincent JANSSEN 5: l'impegno non manca, ma non lascia alcun segno in fase offensiva. Koulibaly lo annulla. (dal 62’ DEPAY 6,5: movimenta l'Olanda nel finale. Propizia il gol di Klaassen con un rasoterra insidioso)

Steven BERGWIJN 5,5: non punge. Ci si aspettava molto dalla sua vivacità, giornata storta. (dal 79’ KOOPMEINERS s.v.)

CT Louis VAN GAAL 6: il risultato lo premia, ma la prestazione lascia diversi punti di domanda. Ritmo basso e poca ispirazione, servirà molto di più nelle prossime partite per essere protagonisti in questo Mondiale.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Messi si allena con la squadra: ci sarà per il debutto dell'Argentina UN' ORA FA