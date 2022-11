Senegal, la squadra Aliou Cissé non solo deve fare a meno di Mané per infortunio, ma faticherà a trovare qualcosa di positivo nel pesantissimo Al Thumama Stadium di Doha è stato contro una squadra tutt'altro che brillante. Nel Senegal Édouard Mendy. Sì, proprio il portiere del Chelsea che, fino ad un anno fa, veniva considerato uno dei migliori del mondo nel suo ruolo. Lui che si era anche lamentato per non essere stato inserito con due papere clamorose. Prima l'uscita a vuoto su Gakpo che ha firmato il gol del vantaggio, poi la smanacciata su un tiro innocuo di Depay che ha dato il là al raddoppio di Klaassen. Come cominciare nel peggiore dei modi un Mondiale? Si potrebbe chiedere al, la squadra Campione d'Africa in carica . La Nazionale dinon solo deve fare a meno di Mané per infortunio, ma faticherà a trovare qualcosa di positivo nel pesantissimo ko contro l'Olanda al debutto in questo Mondiale. Sì perché il 2-0 maturato all'di Doha è stato contro una squadra tutt'altro che brillante. Nel Senegal sono tanti i giocatori ad andare sotto la sufficienza ma, il peggiore di tutti, è stato senza dubbio alcuno. Sì, proprio il portiere delche, fino ad un anno fa, veniva considerato uno dei migliori del mondo nel suo ruolo. Lui che si era anche lamentato per non essere stato inserito nella lista dei 30 papabili per il Pallone d'oro 2021... Solo un anno fa. Ma in questi ultimi 12 mesi sono cambiate tante cose. Basti pensare che non è neanche più titolare al Chelsea... È titolare nel Senegal, ma ha esordito. Prima l'uscita a vuoto su Gakpo che ha firmato il gol del vantaggio, poi la smanacciata su un tiro innocuo di Depay che ha dato il là al raddoppio di Klaassen.

Scoperta Mendy: dalla Champions alla Coppa d'Africa

Arrivato nell'estate 2020 dal Rennes, Édouard Mendy è una delle sorprese della stagione 2020-2021 in Inghilterra. Il portiere classe '92 arrivava dopo ottime prestazioni in Bretagna, ma nessuno si aspettava che potesse rubare così in fretta il posto a Kepa. Dopo un paio di partite, infatti, il basco si ritrova messo in panchina da Lampard e tocca a Mendy difendere i pali del Chelsea. A gennaio arriva Tuchel e non cambia questa scelta, anzi. Mendy è proprio decisivo in un paio di momenti della stagione, con il Chelsea capace poi di conquistare con merito una Champions League praticamente impronosticabile ad inizio stagione. Era più facile da 'indovinare' la Coppa d'Africa 2022, ma neanche così tanto considerando che il Senegal non era mai riuscito a conquistare un titolo nella propria storia. Mendy chiude la porta del Senegal, la Nazionale con la miglior difesa del torneo ed è decisivo nella lotteria dei rigori contro l'Egitto in finale: para il rigore a Lasheen che regala a Mané l'occasione di chiudere la sequenza.

Anche Mendy entra in partita: super parata su Salah

Fuori dai 30 del Pallone d'Oro 2021: la polemica di Mendy

Nel mezzo tra Champions League e Coppa d'Africa, Mendy si aspettava anche un riconoscimento individuale. Oddio, un premio lo prende anche: viene nominato miglior portiere UEFA per la stagione 2020-2021, quella della Champions al Chelsea. Ma Mendy si aspettava ben altro. Quello di figurare tra i migliori 30 calciatori dell'anno, tra i candidati alla conquista del Pallone d'Oro. France Football, però, si dimentica del portiere senegalese e, da lì, scatta addirittura la polemica di stampo razziale. Per Mendy, c'è un perché di questa esclusione: non è stato nominato solo perché è un giocatore africano.

L’esclusione dalla lista è qualcosa che mi spinge a migliorarmi e a lavorare, ma onestamente me lo chiedo. Se avessi giocato per la Francia, disputando gli Europe,i ci sarebbe stato tutto questo dibattito e queste riflessioni? [Mendy a Goal]

Era il 10 novembre 2021. Esattamente un anno fa. A guardare il debutto di Mendy in questo Mondiale, fa davvero strano leggere quelle parole. Considerando che non è neanche più titolare nella sua squadra di club. Nella Champions League 2021-2022 è stato decisivo nell'eliminazione dei Blues contro il Real Madrid per una follia, regalando un gol in più a Benzema. E, quest'anno, ha lasciato il posto a Kepa Arrizabalaga che è diventato il portiere titolare del Chelsea.

Mendy regala palla a Benzema che lo trafigge in Chelsea-Real Madrid - Champions League 2021-2022 Credit Foto Getty Images

Da Leeds-Chelsea 3-0 all'arrivo di Potter: Mendy non è più titolare

Mendy ci mette del suo a complicare le cose. Tutto comincia il 21 agosto, con i Blues trafitti dal Leeds United per 3-0. West Ham. I Blues vincono 2-1 in rimonta, ma sul gol iniziale di Antonio le colpe sono tutte di Mendy che esce a vuoto. Uno dei suoi talloni d'Achille. Poi c'è Dinamo Zagabria-Chelsea. Sembra sia stato Potter a mettere in panchina Mendy, ma già Tuchel - in principio - aveva provato qualcosa di diverso, rimettendo Kepa titolare. Poi il ko di Zagabria e l'arrivo di Potter. E Kepa Arrizabalaga torna titolare a discapito del classe '92 che aveva soffiato il posto proprio al basco durante la stagione 2020-2021. Quella della Champions. Mendy torna titolare solo per l'infortunio del suo compagno di squadra, ma rimedia tre sconfitte consecutive in campionato. Il 2022, poi, non prosegue nel migliori dei modi con questo disastro nella partita inaugurale del suo Senegal. Ed eccoci all'inizio di questa stagione. Il Chelsea vive di alti e bassi e deve registrare una difesa che è cambiata tanto. Si gioca a tre, con Koulibaly centrale ma, al netto dei cambiamenti, ancheci mette del suo a complicare le cose. Tutto comincia il 21 agosto, con itrafitti dalUnited per 3-0. Chelsea mai in partita , anche se l'autostrada viene spianata proprio da Mendy che col gioco a terra, impostando dal basso, si fa scippare palla da Aaronson che trova il vantaggio e lancia la squadra di Marsch. Comincia a scricchiolare tutta la compagine londinese che rimedia un'altra sconfitta anche a Southampton. Mendy non ha grosse colpe, ma il portiere senegalese si ripete nel match contro il. I Blues vincono 2-1 in rimonta, ma sul gol iniziale di Antonio le colpe sono tutte di. Uno dei suoi talloni d'Achille. Poi c'è Dinamo Zagabria-Chelsea. Sembra sia stato Potter a mettere in panchina Mendy, ma già Tuchel - in principio - aveva provato qualcosa di diverso, rimettendo Kepa titolare. Poi il ko di Zagabria e l'arrivo di Potter. Etorna titolare a discapito del classe '92 che aveva soffiato il posto proprio al basco durante la stagione 2020-2021. Quella della Champions. Mendy torna titolare solo per l'infortunio del suo compagno di squadra, ma rimedia tre sconfitte consecutive in campionato. Il 2022, poi, non prosegue nel migliori dei modi con questo disastro nella partita inaugurale del suo Senegal.

