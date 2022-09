Calcio

Mondiali 2022: Shevchenko consegna a Lewandowski una fascia con i colori dell'Ucraina

Andriy Shevchenko ha consegnato a Robert Lewandowski una fascia con i colori della bandiera ucraina da indossare durante i Mondiali in Qatar. "Voglio ringraziarlo per tutto quello che sta facendo per il mio Paese. Giocherà i Mondiali con questa fascia dell'Ucraina".

00:00:55, un' ora fa