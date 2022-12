Salgono a tre i giornalisti morti in Qatar durante la fase finale dei Campionati del mondo. Dopo la scomparsa del popolare reporter americano Grant Wahl e quella del fotografo qatariota Khalid al-Misslam , si è diffusa in queste ore la notizia di un terzo decesso: lo scorso 21 novembre, poco prima del calcio d'inizio del match tra Stati Uniti e Galles, un malore ha infatti stroncato Roger Pearce, direttore tecnico della tv londinese Itv Sport. Pearce, al suo ottavo Mondiale nelle vesti di giornalista, è deceduto nella sua stanza d'albergo a Doha: a fine anno sarebbe andato in pensione. La notizia della morte del tecnico tv britannico era stata annunciata in diretta dall'emittente.