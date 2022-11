Stavolta niente sorprese. Proprio per nulla. La Spagna fa il proprio dovere di favorita e strapazza la Costa Rica con un 7-0 che ha bisogno di pochissimi commenti. Netta, nettissima la differenza tecnica e qualitativa tra la formazione di Luis Enrique e quella di Luis Fernando Suarez. Esagerata, addirittura. Un dominio totale certificato da un primo tempo chiuso dalla Roja in vantaggio di tre reti, messe a segno da Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres su rigore. Nella ripresa la grandinata di gol prosegue ancora con Ferran Torres, col baby Gavi e, nei secondi finali, con i neo entrati Carlos Soler e Morata. Insomma, poco da dire: stravince la più forte, mentre la più debole, diversamente da quanto accaduto in tante altre partite di questo inizio di Mondiali, non può far altro che incassare e inchinarsi. Attenzione ora al gruppo E, che vede in testa la Spagna e il Giappone. E domenica sera è in programma la grande sfida tra la Roja e la Germania: per i tedeschi, clamorosamente battuti all'esordio dai nipponici , sarà già un'ultima spiaggia