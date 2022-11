Ad

Mondiali Spagna esagerata, la prima è uno show: 7-0 alla Costa Rica

Le pagelle della Spagna

Unai SIMON s.v. - Vive una tranquillissima serata di relax: non deve compiere nemmeno un intervento.

Cesar AZPILICUETA 6 - Spinge meno rispetto a Jordi Alba, ma in ogni caso fa il suo. In una partita così facile può bastare.

RODRI 6 - Schierato un po' a sorpresa da Luis Enrique al centro della difesa, porta qualità al primo palleggio e non ha la minima difficoltà nell'occuparsi degli attaccanti avversari.

Aymeric LAPORTE 6 - Poco da dire anche per lui. Non viene praticamente mai chiamato in causa.

Jordi ALBA 7 - Serve ad Asensio la palla del raddoppio, si guadagna il rigore del tris, spinge continuamente: alla faccia del bollito (dal 64' Alejandro BALDE 6,5 - Offre più di uno sprint interessante sulla sinistra)

GAVI 7,5 - 18 anni e una personalità da veterano. Trotta con la palla al piede, scambia coi compagni, offre movimenti intelligenti. Stupendo il lob per l'1-0 di Dani Olmo, stupendo anche il destro al volo del pokerissimo.

Sergio BUSQUETS 7 - Palla a Busquets, palla in banca. D'accordo: l'avversario è quello che è. Ma guardarlo portare ordine alla manovra è un piacere (dal 64' KOKE 6 - Pura gestione in mezzo al campo)

PEDRI 7,5 - Magia pura. Quando ha la palla tra i piedi, qualcosa di interessante nasce sempre. Assieme a Gavi forma il duo del presente e del futuro spagnolo (dal 57' Carlos SOLER 6,5 - Pure lui trova gloria nei secondi finali)

Ferran TORRES 7,5 - Si prende la ribalta con una doppietta, diventando il capocannoniere - in coabitazione - dei Mondiali. Freddo dal dischetto, caparbio davanti a Navas (dal 57' Alvaro MORATA 7 - Cerca il gol in ogni modo e alla fine lo trova. In precedenza era stata bella la scodellata per il gol di Gavi. Ottimo ingresso in campo)

Marco ASENSIO 7 - Fa il falso nove e lo fa bene. Complicità di Navas a parte, il sinistro che vale il raddoppio è da attaccante puro (dal 69' Nico WILLIAMS 7 - Porta ulteriore vivacità e freschezza al tridente. Da lui nasce la rete del 6-0)

Dani OLMO 7,5 - Segna il primo gol della Spagna al Mondiale e, come i compagni d'attacco, diverte e si diverte. Chiude con un servizio su un piatto d'argento a Morata.

Ct. Luis ENRIQUE 7,5 - Si presenta senza una punta vera e con Rodri difensore centrale, ma la Spagna non ne risente. Quando ci sono gioco e organizzazione, c'è tutto.

Dani Olmo esulta per il gol in Spagna-Costa Rica - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Costa Rica

Keylor NAVAS 4,5 - Dovrebbe essere il punto di riferimento difensivo, ma nella pratica si scioglie come neve al sole: imperfetto sul tiro di Asensio, indeciso in occasione del secondo gol di Ferran Torres.

Carlos MARTINEZ 5 - Deve fronteggiare Jordi Alba, Dani Olmo e chi più ne ha più ne metta: esce con le ossa rotte e non rientra per il secondo tempo (dal 46' Kendall WASTON 5 - Si fa vedere per un parapiglia nell'area della Spagna e poco altro)

Oscar DUARTE 4,5 - Ha sulla coscienza l'ingenuo fallo da rigore che regala alla Spagna il 3-0: l'episodio più eclatante di una partita in costante apnea.

Francisco CALVO 5 - Tenta di suonare la carica con chiusure e un paio di duri interventi, uno dei quali gli vale un giallo, ma non riesce a evitare che la barca affondi.

Bryan OVIEDO 4,5 - Soffre assieme ai compagni, senza poter reagire, ed è compartecipe con Navas dell'indecisione che porta al pokerissimo spagnolo (dall'82' Ronald MATARRITA s.v.)

Keysher FULLER 5 - Corre a vuoto per un tempo intero, senza poter rendersi utile alla squadra. Nella ripresa arretra in difesa, e non è che le cose migliorino granché.

Celso BORGES 5 - Zero filtro, zero costruzione. Ma chiaramente non può essere solo colpa sua (dall'82' Brandon AGUILERA s.v.)

Yeltsin TEJEDA 5 - Vedi Borges. E, in generale, vedi tutti i compagni. Termina la partita col fiatone e con una serie di corse a vuoto.

Jewison BENNETTE 5 - Ha talento, ma questa non è proprio la serata più adatta per mostrarlo. Non lascia traccia (dal 62' Alvaro ZAMORA 5 - Non può incidere)

Joel CAMPBELL 5 - Prova un paio di iniziative nel primo tempo, poi si arrende ben presto. Anche perché la palla ce l'hanno sempre gli avversari.

Anthony CONTRERAS 5 - Ha l'ingrato compito di far reparto praticamente da solo. Naturalmente non può riuscirci (dal 62' Bryan RUIZ 5 - Offre un preziosismo, giusto per farci ricordare di cos'ha rappresentato nella propria carriera)

Ct. Luis SUAREZ 4,5 - Non trova minimamente il modo non solo di evitare la sconfitta, ma di evitare che la gara si trasformi in una passeggiata per la Spagna.

