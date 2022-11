Calcio

Mondiali 2022 - Stati Uniti subito al lavoro dopo il pareggio col Galles: non mancano però i sorrisi

MONDIALI - Dopo il pareggio per 1-1 col Galles che ha lasciato qualche dubbio sulle possibilità di qualificazione degli Stati Uniti, il Team USA ha subito ripreso gli allenamenti. Non ci sono giorni di riposo perché, già il prossimo 25 novembre, c'è da sfidare l'Inghilterra. Non sono mancati comunque i sorrisi durante la seduta di scarico nonostante qualche polemica per il rendimento alla "prima".

00:01:21, un' ora fa