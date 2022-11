Piccola grande svolta nella storia delle donne arbitro ai Mondiali: per la prima volta nella storia tre donne arbitro e tre guardalinee sono state selezionate nella lista di direttori di gara per Qatar 2022. Tra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della Fifa, presieduta da Pierluigi Collina, sono infatti presenti la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita. Si tratta delle prime donne ad arbitrare una partita di Coppa del Mondo in 92 anni di storia della competizione. Tre donne anche tra gli assistenti di gara: si tratta di Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa).

Stephanie Frappart è stata la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League e Qualificazioni Europee negli ultimi anni e ha anche preso in carico alcune partite in Ligue 1. Mukansanga è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Coppa d'Africa all'inizio di quest'anno, mentre la giapponese Yamashita è stata la prima donna arbitro a dirigere una partita di Champions League asiatica.

Collina: "Per noi conta la qualità"

"Questo conclude un lungo processo iniziato diversi anni fa con il dispiegamento di arbitri femminili nei tornei junior e senior maschili FIFA. In questo modo, sottolineiamo chiaramente che è la qualità che conta per noi e non il genere. Spero che in futuro, la selezione di arbitri femminili d'élite per importanti competizioni maschili sarà percepita come qualcosa di normale e non più sensazionale - sottolinea ancora Collina - Meritano di essere alla Coppa del Mondo FIFA perché si esibiscono costantemente a un livello davvero alto, e questo è il fattore più importante per noi".

