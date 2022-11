Tunisia-Francia, match valido per la terza giornata del gruppo D, si é concluso sul punteggio di 1-0. Decide la perla di Khazri nella ripresa. Un successo storico per gli africani, ma inutile ai fini della qualificazione. Agli ottavi vanno Francia e Australia, vittoriosa sulla Danimarca. Grande prova della squadra di Kadri, che ha approfittato dei tantissimi cambi di Deschamps e ha vinto con merito un match sulla carta proibitivo. La Francia vince comunque il girone con 6 punti, gli stessi dell'Australia. Tunisia a quota 4, eliminata come la Danimarca (un solo punto).

Il tabellino di Tunisia-Francia 1-0 (primo tempo 0-0)

Tunisia (3-4-3): Dahmen; Talbi, Meriah, Ghandri; Maaloul, Laidouni, Skhiri, Kechrida; Khazri (Dal 59' Jebali), Ben Romdhane (Dal 75' Chaalali), Slimane (Dal 83' Abdi). Allenatore: Kadri

Francia (4-3-3): Mandanda; Disasi, Varane (Dal 63' Saliba), Konaté, Camavinga; Fofana (Dal 73' Griezmann), Tchouameni, Veretout (Dal 63' Rabiot); Guendouzi (Dal 79' Dembele), Kolo Muani, Coman (Dal 63' Mbappe). Allenatore: Deschamps.

Arbitro: Conger (Nuova Zelanda)

Gol: 58' Khazri (T)

Assiist: Laidouni

Ammoniti: Kechrida

Tunisia Francia 1-0 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

25' - Gran palla dentro di Kolo Muani per COMAN, che sbaglia l'aggancio e poi calcia fuori col mancino.

35' - OCCASIONE TUNISIA. Sinistro da fuori del solito KHAZRI e respinta non perfetta di Mandanda.

58' - GOL! 1-0 Tunisia. Segna Khazri. CHE GOL. Azione personale pazzesca. Perde palla Fofana, Khazri si invola, ne scarta tre e col mancino batte Mandanda in uscita.

85' - Cross di DEMBELE e tiro al volo col mancino di RABIOT. Fuori.

89' - DAHMEN! Che parata! Su un guizzo spaventoso di MBAPPÉ, che parte da posizione defilata e calcia col destro da sinistra.

90' - Griezmann per KOLO MUANI, che calcia col destro. Palla che esce di poco.

98' - ANNULLATO UN GOL A GRIEZMANN. Pareggia all'ultimo la Francia. Cross in mezzo, Talbi respinge male, GRIEZMANN al volo insacca. Ma il Var coglie il fuorigioco del francese.

La statistica

Prima storica vittoria della Tunisia sulla Francia. Mai i transalpini in quattro precedenti avevano perso contro gli africani.

Il migliore

KHAZRI - Il piú pericoloso nella priima frazione tra i tunisini. Prima da titolare del "10" capitano. Impegna Mandanda. Nella ripresa segna un gol meraviglioso, seminando in serpentina mezza difesa francese.

Il peggiore

FOFANA - Non ci siamo. Lento, tanti errori in palleggio, perde i duelli individuali di continuo e diversi palloni, tra cui quello che porta al gol Khazri.

