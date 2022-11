Il 20 novembre scattano i Mondiali 2022 , un'edizione molto particolare perché il torneo si giocherà in Qatar a stagione in corso e non durante la pausa estiva. Si parte con ilpadrone di casa che affronterà l'all' Al Bayt Stadium di Al Khor . Mancano ormai poche settimane alla fase a gironi e in questi giorni stanno arrivando le liste “dei 26” da ciascun commissario tecnico ( tutte le qualificate ). Termine ultimo per presentare la lista dei convocati sarà il 13 novembre. Poi non si potranno fare più cambi a meno di infortuni o casi covid: in quel caso si potrà effettuare un cambio entro le 24 ore precedenti la prima partita della Nazionale in questione. Andiamo a scoprire, girone per girone, tutte le rose delle Nazionali qualificate a questo Mondiale.