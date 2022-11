Sta per cominciare un’edizione molto particolare dei Mondiali di calcio . Il 20 novembre con Qatar-Ecuador, infatti, si apriranno le danze di una competizione nata e cresciuta destando scalpore e scandalo . Il lato oscuro della FIFA è emerso solo negli anni a venire, così come i dati sui morti sul lavoro nella preparazione della kermesse che insieme alle violazioni dei diritti umani rendono il Paese ospitante spaventoso agli occhi del resto del mondo. Ora c’è grande attesa anche per l’accoglienza che sarà riservata alle tifoserie provenienti dalle altre Nazioni visto il lungo ed insolito elenco di divieti che è circolato.

LA MEDIA GUIDE

Sarà un’esperienza diversa dal solito per i tifosi, su questo non ci sono dubbi. Le autorità del Qatar hanno richiesto infatti l’osservazione di norme molto rigide, proprie della loro civiltà e diverse da quelle occidentali. I Mondiali sono sempre una grande festa ma a quanto pare chi sarà sul posto a supportare la propria Nazionale, dovrà stare attento ai comportamenti da tenere e non solo. Le informazioni circa i divieti provengono da diverse fonti. Innanzitutto, sulla Media Guide di Qatar 2022 si può trovare l’elenco delle merci proibite:

Narcotici e sostanze psicotrope (serve ricetta medica)

Armi e loro munizioni

Materiale per scommettere (soldi esclusi)

Sostanze radioattive

Prodotti falsificati

Oggetti che possono offendere le altre religioni e gli altri culti

Immagini di estrema violenza, crudeltà o pornografia

Bevande alcoliche

I prodotti di derivazione suina

GLI INVITI DELL’AMBASCIATA TEDESCA

Anche l’Ambasciata tedesca a Doha ha pubblicato sul suo sito web un manuale sui divieti, che in verità parla ai visitatori provenienti anche da altre parti del mondo. Su questo si fa riferimento anche ai comportamenti. Non è possibile scambiare gesti di intimità in pubblico (anche una carezza) indipendentemente da genere e orientamento sessuale. Allo stesso modo l’uso di linguaggio o gesti osceni può essere un reato punibile con una pena detentiva o una multa. C’è poi un paragrafo sull’uso di alcolici: è vietato lo stato d’ebbrezza. L’elenco prosegue con gli articoli che non si possono importare in Qatar, in linea con quanto scritto nella Media Guide: alcol, materiale pornografico, libri e altri materiali religiosi, alimenti a base di carne di maiale. Il traffico di droga può essere punito con la pena di morte. Infine, c’è un avvertimento per gli omosessuali: non possono relazionarsi liberamente in pubblico, i loro atti infatti sono vietati e soggetti a procedimenti penali. Lo stesso vale per il sesso extraconiugale.

LE INDICAZIONI DEL GOVERNO INGLESE

Sono interessanti anche le indicazioni del governo inglese presenti sul sito ufficiale in una sezione speciale dedicata ai Mondiali in Qatar 2022. Nelle indicazioni, uno spazio importante è occupato dai divieti vigenti, i quali si somigliano in parte a quanto si trova nelle due fonti precedentemente presentate. Qui si parte dall’uso e dalla detenzione di droghe fino all’assunzione di alcol, possibile solo in ristoranti e nei bar degli hotel, e assolutamente vietata in pubblico. Per questo, dunque, nei negozi non è possibile acquistare bevande alcoliche, neppure la birra. Chi infrange le regole può ricevere una multa o anche l’arresto. Oltre alle droghe, si vieta l’importazione di materiale pornografico, di prodotti a base di carne di maiale, di libri e altro materiale religioso e le sigarette elettroniche. Tra gli usi e i costumi, c’è una sottolineatura per i gesti maleducati che sono ritenuti atti osceni meritevoli anche del carcere. Lo stesso vale per i gesti di intimità in pubblico, tra coppie di tutti i tipi e di tutte le età. Una novità rispetto alle altre guide riguarda l’abbigliamento: deve essere consono e decoroso. Quindi le donne devono avere le spalle coperte e non possono indossare gonne corte, pantaloncini (neppure gli uomini) e top senza maniche nei centri commerciali, nelle strutture sanitarie e negli edifici governativi. Resta il dubbio se questa indicazione comprenda anche lo stadio. Infine, anche il governo inglese mette in guardia gli omosessuali, ricordando loro che l’omosessualità è illegale in Qatar, per cui devono stare attenti. Dimostrazioni d’affetto tra persone dello stesso sesso possono essere punite con l’incarcerazione, si legge.

