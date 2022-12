Calcio

Mondiali 2022 - Van Gaal provoca il Brasile: "Spettacolare? Ma se gioca in contropiede!"

MONDIALI 2022 - Il commissario tecnico dell'Olanda lancia una frecciata alla Seleçao di Tite, da molti indicata come favorita per il titolo in Qatar: "Contro di loro la Corea del Sud ha attaccato tutto il tempo".

00:00:14, un' ora fa