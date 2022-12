Calcio

Mondiali 2022 - Walker verso Inghilterra-Francia: "A Mbappé non stenderò il tappeto rosso"

MONDIALI 2022 - Il difensore dell'Inghilterra è carico in vista del quarto di finale contro la Francia: "Per noi è una partita da vita o morte, se perdiamo torniamo a casa. Giocare contro i campioni in carica è qualcosa di ancora più speciale, ci stiamo preparando con grande entusiasmo".

00:00:35, 23 minuti fa