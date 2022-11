tra i 200 e i 270 dollari a notte. Tutte queste stanze vanno a formare quindi un mini villaggio in periferia di Doha, composto da 6 mila abitazioni. Tra le note negative la posizione di questo mini villaggio: è in mezzo al deserto e alcuni giornalisti che sono stati in Qatar hanno già assistito a forti folate di vento e tempeste di sabbia. Pochi giorni al via del Mondiale in Qatar , prevista una grandissima affluenza da tutto il mondo per assistere alla competizione. Eppure, a poco più di una settimana dal via, gli alloggi dedicati ai tifosi non sembrano essere degni di questo nome . Il costo medio per una stanza d’hotel in Qatar è molto elevato quindi la Nazione ha deciso di allestire un complesso di mini appartamenti ad un prezzo modesto. Una notte in una di queste stanze costa, come riportato da Outpump,. Tutte queste stanze vanno a formare quindi un, composto da 6 mila abitazioni. Tra le note negative la posizione di questo mini villaggio:e tempeste di sabbia.

Gli alloggi a Doha in occasione dei Mondiali di Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Note positive del progetto: c’è una linea della metro dedicata, una fermata dell’autobus che porta allo stadio e un punto ristoro. C’è da dire che, dato che questi alloggi sono già quasi sold out, il Qatar ha creato un altro mini villaggio, ancor più economico da 80 dollari a notte, posto però nella zona tra gli aeroporti di Doha e Hamad, comodo per gli spostamenti… ma non per i rumori! Ma al di là del prezzo concorrenziale rispetto agli hotel di Doha, ciò che lascia a desiderare è l’aspetto di queste stanze che sembrano più “container” che case. Dormireste, a 270 euro a notte, in una struttura simile?

