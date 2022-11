Mancava solo l'Argentina e a sorpresa il listone dei convocati è arrivato con 72 ore d'anticipo. Il ctha reso noti i nomi dei 26 convocati per Qatar 2022 : alla fine il ct ha deciso di puntare su, assente da un mese a questa parte per una lesione al retto femorale sinistro, smaltita proprio in queste ultime ore col ritorno agli allenamenti in gruppo agli ordini di José Mourinho che potrebbe averlo a disposizione per l'ultima partita contro il Torino . Presente a sorpresa anche, assente dal 22 ottobre 2022 in Serie A, e che ha giocato solamente 389' in questa stagione con la Fiorentina in tutte le competizioni segnando 4 gol (2 in Conference, uno nei premilinari di Conference League e 1 in campionato). A completare il reparto offensivo insieme all'attesissimo Leo Messi ci sono gli interisti Lautaro Martinez e Joaquin Correa, lo juventino Angel Di Maria, il golden boy del Manchester City Julian Alvarez, la Joya Dybala e il gigliato Nico Gonzalez. Ultimo elemento della nostra Serie A presente è Leandro Paredes, metronomo della Seleccion e della Juventus di Allegri.

Oltre a Dybala e Gonzalez, Scaloni ha scelto di puntare su due giocatori al rientro in extremis da gravi infortuni come Juan Foyth del Villarreal (recuperato dopo oltre 70 giorni di stop e che ha preso il posto Facundo Medina) ed Exequiel Palacios centrocampista del Bayer Leverkusen. Nulla da fare invece per, centravanti del Napoli - che pur con un impiego ridotto in questi primi tre mesi di stagione alla corte di Spalletti, ha mostrato di essere molto utile ed incisivo a gara in corso , e per il 18enne golden boy argentino del Manchester United Alejandro Garnacho, reclamatizzato da tanti nelle ultime ore in patria ma che Scaloni ha preferito non prendere in considerazione, per la giovane età e anche perché in avanti le alternative al tecnico dell'Albiceleste non mancano di certo.