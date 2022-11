Argentina-Messico, match valido per la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti messe a segno nella ripresa da Messi ed Enzo Fernandez. Gara arbitrata dall'italiano Daniele Orsato. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Argentina

Emiliano MARTINEZ 6 - Parate vere? Una sola, su una punizione insidiosa di Vega. Bravo nelle uscite, padrone della propria area.

Gonzalo MONTIEL 5,5 - Prestazione onesta, ma senza la spinta necessaria in una partita del genere. Per questo lascia il campo dopo un'ora (dal 63' Nahuel MOLINA 6 - Fa qualcosa in più rispetto a Montiel, anche se si mangia un gol dal limite dell'area)

Nicolas OTAMENDI 6,5 - Preziosissimo un suo intervento in spaccata ad allontanare una punizione di Vega. Sempre attento, non fa mai calare la concentrazione.

Lisandro MARTINEZ 6,5 - Bene anche lui. Offre buone chiusure quando viene chiamato in causa e concede poco a Lozano e Vega.

Marcos ACUÑA 5,5 - Difensivamente non soffre, d'accordo. Ma, così come Montiel, non garantisce né quantità né qualità in fase di spinta.

Rodrigo DE PAUL 5,5 - Impreciso, pasticcione, confusionario. Non accende la luce, anche se compensa con una grinta notevole.

Guido RODRIGUEZ 5 - Garantisce sostanza, ma pochissima qualità. Con un errore sanguinoso in disimpegno rischia di favorire Vega e Lozano (dal 57' Enzo FERNANDEZ 7 - Entra in campo col piglio giusto e sigilla il punteggio con la perla del raddoppio)

Alexis MAC ALLISTER 5 - Né carne né pesce. Galleggia tra fascia sinistra, centrocampo e trequarti senza mai trovare il modo di rendersi davvero utile alla manovra (dal 69' Exequiel PALACIOS 6 - Non ai livelli di Fernandez, ma pure lui alza ritmi e qualità dal momento del proprio ingresso in campo)

Lionel MESSI 7 - Estrae dal cilindro la giocata del campione. Quella che ribalta completamente le sorti dell'Argentina, riportandola in piena corsa qualificazione. Indispensabile, ancora una volta.

Lautaro MARTINEZ 5 - Evanescente. Un tunnel in zona difensiva, un colpo di testa largo, una costante sensazione di scoramento. Insufficiente (dal 63' Julian ALVAREZ 6 - Sfrutta la stanchezza dei messicani per provare qualche sortita nel finale)

Angel DI MARIA 5,5 - Ci prova, è innegabile. Da vita a qualche spunto, a qualche cross. Ma da lui ci si aspetta sempre qualcosina in più (dal 69' Cristian ROMERO 6 - Aggiunge un altro mattone al muro difensivo davanti a Emiliano Martinez)

Ct. Lionel SCALONI 6 - Viene salvato da Messi. Punto. A livello di gioco, idee e organizzazione, almeno in questi Mondiali, proprio non ci siamo.

De Paul durante Argentina-Messico, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Messico

Guillermo OCHOA 5,5 - Forse non è il più reattivo di questo mondo sulla rasoiata da fuori di Messi. Incolpevole, invece, sul destro "alla Del Piero" di Fernandez.

Nestor ARAUJO 6 - Per più di un'ora regge, e regge anche bene. Poi cede, così come i compagni.

Cesar MONTES 6 - Ha vita facile contro un Lautaro spaesato. Non sbaglia nelle occasioni in cui deve allontanare il pallone di testa.

Hector MORENO 6 - Per poco non trova il gol del vantaggio nel primo tempo, quando si getta su una punizione messa in mezzo da Chavez. Dietro se la cava solo parzialmente.

Kevin ALVAREZ 6 - Oscilla tra solidità e una comprensibile timidezza. Per l'obiettivo del Messico poteva anche andar bene, prima che spuntasse Messi (dal 66' Raul JIMENEZ 5,5 - Ha poco tempo a disposizione e non lo sfrutta nel migliore dei modi)

Hector HERRERA 5,5 - Offre una buona fase di filtro fino a quando i ritmi lenti dell'Argentina gli consentono di farlo. L'organizzazione della manovra, però, latita.

Andres GUARDADO 6 - Dice la sua, come tutto il Messico, per una quarantina di minuti. Poi deve alzare bandiera bianca poco prima dell'intervallo (dal 41' Erick GUTIERREZ 5,5 - Non si assesta sugli stessi livelli di Guardado, peccando in fase di costruzione)

Luis CHAVEZ 5,5 - Pericoloso sui piazzati, gioca un discreto primo tempo e ripresa in tono minore. Un po' come tutto il Messico.

Miguel Angel GALLARDO 6 - Deve occuparsi di Di Maria e pure di De Paul, ma non perde la testa né la calma. Nonostante la sconfitta, non demerita.

Alexis VEGA 5,5 - Uno dei più propositivi nel Messico, anche se non per tutti i 90 minuti. Se non altro calcia in porta, da fermo o su calcio di punizione: non è poco (dal 66' Carlos ANTUNA 5,5 - Offre poco alla causa)

Hirving LOZANO 5,5 - Si batte, corre per tre, chiede ai compagni rifornimenti che non arrivano. Non riesce mai a calciare verso la porta argentina (dal 73' Roberto ALVARADO s.v.)

Ct. Gerardo MARTINO 5,5 - Schiera un Messico di sostanza, ma mai pericoloso in attacco. Gioca per il pareggio e alla fine il pareggio gli scivola dalle dita.

