Belgio e Canada (Janny Sikazwe (Zambia). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra SEGUI LA DIRETTA ), valido per la 1a giornata del gruppo F della fase a gironi del Mondiale, arbitrato dal signor(Zambia). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'di Al Rayyan.

La moviola di Belgio-Canada

Minuto 9': RIGORE PER IL CANADA CON INTERVENTO DEL VAR - Sulla conclusione di Buchanan c'è un intervento con il braccio di Carrasco non ravvisato dal sig. Sikazwe. Dalla sala VAR, però, viene richiamato il direttore di gara zambiano che, dopo aver rivisto le immagini, assegna il calcio di rigore in favore del Canada. Rigore però parato da Courtois ad Alphonso Davies.

Minuto 14': NON DATO UN RIGORE AL CANADA - Ancora pericoloso il Canada in area, con Buchanan messo a terra da Vertonghen. Sikazwe non ha assegna però il rigore per i nordamericani... Per un fuorigioco dell'attaccante canadese. Clamorosa svista, però: il pallone era finito ad Hoilett dopo un retropassaggio sbagliato da Hazard.

Minuto 38': ALTRO RIGORE CHIESTO DAL CANADA - Laryea entra in area di rigore e viene messo giù da Witsel che gli rifila un pestone. Sikazwe non fischia nulla, ma aspetta una segnalazione dal VAR. Episodio rivisto alla sala VAR, ma non cambiano la scelta iniziale dell'arbitro.

Minuto 83': IL BELGIO CHIEDE IL ROSSO - Openda scappa a campo aperto e viene messo giù da Johnston che interviene a forbice. Ci poteva stare il cartellino rosso, ma per Sikazwe basta il cartellino giallo.

La squadra arbitrale

Arbitro: Janny Sikazwe (Zambia),

Assistenti: Jerson dos Santos e Arsenio Maringule,

Quarto uomo: Yoshimi Yamashita (Giappone),

VAR: Juan Ernesto Soto (Venezuela),

AVAR: Nicolás Gallo (Colombia),

