Il mondo del calcio è in trepidazione, tra meno di 24 ore il Mondiale in Qatar scatterà dai blocchi di partenza mettendo in mostra le proprie stelle internazionali. Alcune parteciperanno sul campo da protagoniste, altre dovranno accontentarsi di guardare da casa o dagli spalti. E' l'amara storia della Nazionale italiana, eliminata agli spareggi dalla Macedonia del Nord. Un'amarezza che ha assaporato anche, ex capitano con la maglia azzurra. Intervistato da La7, il 44enne portiere del Parma ha detto la sua sull'imminente edizione dei Mondiali e sulla sua stagione ancora in corso con la casacca dei ducali.