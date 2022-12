Ad

Tabellino

Camerun-Brasile 1-0 (primo tempo 0-0)

Camerun (4-2-3-1): Epassy; Fai, Wooh, Ebosse, Tolo; Kunde (68' Ntcham), Anguissa; Mbeumo (64' Toko Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (86' Ngom); Aboubakar. Ct. Song

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Militão, Bremer, Alex Telles (55' Marquinhos); Fabinho, Fred (55' Bruno Guimarães); Antony (79' Raphinha), Rodrygo (55' Everton Ribeiro), Martinelli; Gabriel Jesus (64' Pedro). Ct. Tite

Arbitro: Ismail Elfath (Stati Uniti)

Gol: 92' Aboubakar

Ammoniti: Tolo, Militão, Kunde, Fai, Aboubakar, Bruno Guimarães

Espulsi: espulso Aboubakar al 92'

La cronaca in 9 momenti chiave

14' – Gran cross di Fred, sul secondo palo Martinelli va di testa, ma Epassy è bravissimo ad alzare la palla sopra la traversa.

38' – Tocco di Fred per Antony, il cui interno mancino da buona posizione non sorprende Epassy: blocca il portiere del Camerun.

46' pt – Iniziativa personale al limite di Martinelli e destro che Epassy, in qualche modo, alza nuovamente sopra la traversa.

48' pt – Mbeumo viene pescato sul secondo palo da un cross da sinistra di Ngamaleu e incorna di testa, trovando un ottimo riflesso di Ederson.

53' – Mischia davanti a Epassy, che prima mura Gabriel Jesus e poi fa suo il pallone anticipando tutti. Brasile vicino al gol.

56' – Accelerazione di Martinelli, che entra in area da sinistra, rientra e fa partire un destro a giro: gran salvataggio in angolo di Epassy.

92' – GOL DEL CAMERUN. Gran cross di Ngom, Aboubakar sorprende tutti e di testa lascia impietrito Ederson. 1-0.

94' – Espulso proprio Aboubakar che, già ammonito, ha esultato togliendosi la maglia. Camerun in 10 uomini.

99' – Prezioso assist di petto di Marquinhos per Bruno Guimarães, che da un metro alza troppo la mira: clamorosa palla gol fallita.

Il momento social

Il Camerun vince, ma non basta.

Il migliore

Vincent ABOUBAKAR. MVP grazie al gol che decide la sfida al 92', dopo essersi visto complessivamente poco durante la gara. Bello il colpo di testa che fredda Ederson. Peccato solo per il successivo rosso.

Il peggiore

Gabriel Jesus. Non sfrutta la chance concessagli da Tite. Non entra praticamente mai nei meccanismi di squadra, non sfruttando l'unica palla gol a disposizione all'inizio della ripresa.

Le pagelle

