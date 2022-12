Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Camerun

Devis EPASSY 7 - Tiene la porta chiusa contro il Brasile e, nonostante la mancata qualificazione, è una nota di merito. Bravissimo su Martinelli, attento in un altro paio di occasioni.

Collins FAI 5,5 - Soffre le iniziative dei giocolieri brasiliani: fatica a star dietro a Martinelli e si fa ammonire per un duro intervento su Rodrygo.

Christopher WOOH 6,5 - Alla prima da titolare col Camerun in partite ufficiali, mette in mostra una buona personalità nonostante le difficoltà del caso: test superato.

Enzo EBOSSE 6,5 - Tutto sommato bene anche il mancino dell'Udinese, in campo per la prima volta in un Mondiale: fa quel che può per proteggere la porta di Epassy.

Nouhou TOLO 6 - Subito ammonito, sembra destinato a una gara di enorme sofferenza con Antony: gli affanni ci sono, ma in misura inferiore rispetto al previsto.

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 5,5 - Abbastanza opaco. Non è l'Anguissa visto a Napoli nelle prime settimane stagionali.

Pierre KUNDE 5,5 - Patisce gli strappi dei trequartisti brasiliani, dovendo ricorrere al fallo e all'ammonizione per fermare Rodrygo (dal 68' Olivier NTCHAM 6 - Entra nel modo giusto in partita, andando vicino al gol da fuori area)

Bryan MBEUMO 6 - Uno dei più insidiosi nel Camerun. Chiama Ederson a un grande intervento, poi manda alla conclusione anche Aboubakar (dal 64' Karl TOKO EKAMBI 5,5 - Si vede poco)

Eric Maxim CHOUPO-MOTING 5,5 - Gioca per la squadra, si sacrifica, ma da lui ci si aspetterebbe qualcosa di più a livello prettamente offensivo.

Moumi NGAMALEU 5,5 - Ottimo il cross per Mbeumo poco prima dell'intervallo, ma per il resto non combina granché. Nel secondo tempo si sposta a destra (dall'86' Jerome NGOM 6,5 - In pochi minuti trova il tempo di servire ad Aboubakar la palla della vittoria)

Vincent ABOUBAKAR - MVP grazie al gol che decide la sfida al 92', dopo essersi visto complessivamente poco durante la gara. Bello il colpo di testa che fredda Ederson. Peccato solo per il successivo rosso.

Ct. Rigobert SONG 6,5 - Anche lo 0-0, considerata la disparità di forze in campo, sarebbe andato bene. Il Camerun abbandona i Mondiali a testa alta.

Le pagelle del Brasile

EDERSON 6 - Stiloso il riflesso del primo tempo su un colpo di testa ravvicinato di Mbeumo. Nulla può nei secondi finali su Aboubakar: quell'incornata non l'avrebbe parata nessuno.

Dani ALVES 6 - Giocatore più anziano del Brasile in un Mondiale, dall'alto della sua esperienza non trema e offre una prestazione onesta.

Eder MILITÃO 6 - Sorpreso, così come Bremer, dal cross finale di Ngom per Aboubakar. Fin lì se l'era cavata assolutamente bene.

BREMER 5,5 - Non incolpevole in occasione del gol camerunense: si perde la marcatura di Aboubakar, che di testa supera Ederson.

Alex TELLES 6 - Tranquillo per quasi tutto il primo tempo, poi inizia ad avere qualche problema in marcatura. Un infortunio mette fine alla sua partita (dal 56' MARQUINHOS 6,5 - Gioca sulla sinistra e mette in mostra buone cose anche in zona offensiva, compreso l'assist di petto che Bruno Guimarães scialacqua)

FABINHO 6 - Solido in mezzo al campo, anche se poco appariscente: il suo lo fa.

FRED 6,5 - Discretamente brillante. Serve un gran bell'assist a Martinelli e si propone spesso oltre la propria zona di campo (dal 55' Bruno GUIMARÃES 5 - Volitivo, ma clamorosamente sprecone davanti alla porta: il gol che si mangia al 99' grida ancora vendetta)

ANTONY 6 - Ogni tanto non resiste alla tentazione di giochicchiare, com'è nel suo stile. In ogni caso è una spina nel fianco della difesa camerunense (dal 79' RAPHINHA s.v.)

RODRYGO 6,5 - Quando strappa palla al piede, qualche pericolo sa sempre crearlo. Fa ammonire un paio di avversari (dal 55' Everton RIBEIRO 5,5 - Cerca di farsi notare con qualche iniziativa, ma senza troppo successo)

Gabriel MARTINELLI 7 - Nettamente il più attivo e pericoloso del Brasile. Con le sue iniziative provoca ogni volta l'allarme, costringendo Epassy a un paio di grandi interventi.

Gabriel JESUS 5 - Non sfrutta la chance concessagli da Tite. Non entra praticamente mai nei meccanismi di squadra, non sfruttando l'unica palla gol a disposizione all'inizio della ripresa (dal 64' PEDRO 5,5 - Spreca una buona chance al tiro)

Ct. TITE 5,5 - Il gioco è abbastanza fluido nonostante la sconfitta. Certo, non riuscire a segnare al Camerun e uscire addirittura battuti rappresenta una discreta macchia.

