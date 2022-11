Cristiano Ronaldo non è l'autore del primo gol del Bruno Fernandes, sebbene comunque il suo movimento con la testa abbia spiazzato il portiere Rochet. La FIFA ha allora prontamente corretto il nome del marcatore: dopo aver dato la rete al numero 7, il quale aveva esultato alla sua maniera, ha cambiato, assegnandola all'8, che segnerà poi la doppietta nel finale. Tuttavia, non è l'autore del primo gol del Portogallo contro l'Uruguay , nella sfida terminata 2-0 . L'attaccante dei lusitani, infatti, non ha nemmeno sfiorato il pallone crossato da, sebbene comunque il suo movimento con la testa abbia spiazzato il portiere. La FIFA ha allora prontamente corretto il nome del marcatore: dopo aver dato la rete al numero 7, il quale aveva esultato alla sua maniera, ha cambiato, assegnandola all'8, che segnerà poi la doppietta nel finale. Tuttavia, l'ex Manchester United è rimasto convinto di aver toccato in modo decisivo la sfera.

Ronaldo smentito dall'Adidas

Le prove chiare sull'episodio sono state fornite dall'Adidas, che fornisce i palloni dei Mondiali. Questo il comunicato dell'azienda tedesca: "Nel match tra Portogallo e Uruguay, dove è stato utilizzata la tecnologia Connected Ball nel pallone ufficiale Al Rihla di Adidas, siamo in grado di stabilire definitivamente che non c'è stato contatto tra il pallone e Cristiano Ronaldo nell'azione del primo gol dell'incontro. Non è stata registrata alcuna forza esterna sulla palla, come mostrato dalla mancanza di 'battito cardiaco' nelle misurazioni e nel grafico allegato. Il sensore IMU da 500Hz all'interno della sfera consente un alto livello di precisione nell'analisi".

Come funziona la tecnologia Connected Ball

Johannes Holzmueller, ha dichiarato: "Questa tecnologia è il culmine di tre anni di ricerca e test". Nei palloni dei Mondiali è incorporato un sensore di movimento altamente ottimizzato, il cui scopo è innanzitutto aiutare il VAR per il fuorigioco . Il sensore è alimentato da una batteria ricaricabile e la tecnologia consente di raccogliere dati per ogni tocco alla velocità di 500 volte al secondo. E' stato testato in partite di club prima di renderlo utilizzabile per Qatar 2022, quali il Mondiale per Club. Il direttore dell'area Football Technology & Innovation della FIFA,, ha dichiarato: "".

