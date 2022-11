Calcio

Mondiali, CT Danimarca: "Fascia arcobaleno? Non decidono i calciatori. Giocare da ammoniti dal 1' non è possibile"

MONDIALI 2022 - La notizia del giorno riguarda le fasce da capitano arcobaleno dell'iniziativa "One Love". Dopo il divieto della FIFA, le Federazioni europee che avevano aderito si sono arrese per evitare sanzioni sportive che avrebbero colpito i loro giocatori. Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ossia una delle Nazionali coinvolte, ha detto: "Giocare da ammoniti sin dall'inizio non è possibile"

