Assurda storia per un giocatore dell'Anderlecht, Moussa Ndiaye. Il giocatore, che ha 20 anni, era certo di non ricevere la convocazione ai Mondiali e così si è sposato. La situazione però è cambiata rapidamente e la sera stessa delle nozze si è ritrovato a festeggiare tra le braccia della neomoglie la chiamata del ct Cissé per il Senegal.

Ad

Tutto nasce da due situazioni contingentim delle quali una non risolvibile: l'infortunio di Mané e i problemi burocratici di Jakobs. Come tutti ormai sanno, Sadio Mané si è infortunato e inizialmente il ct Aliou Cissé aveva deciso di non rimpiazzarlo, lasciando la rosa a 25 elementi. Poi, però, è subentrato anche un problema per Ismail Jakobs: il giocatore è nato a Colonia, in Germania, e per la Nazionale tedesca ha disputato nove partite con le squadre giovanili; a settembre si è aggregato al Senegal, tuttavia il cambio di nazionalità non è ancora stato registrato e quindi il giocatore, pur essendo in gruppo, non è attualmente schierabile.

Mondiali Messi e Ronaldo giocano a scacchi: l'immagine diventa virale UN' ORA FA

Da qui l'idea di utilizzare in extremis lo slot lasciato libero da Mané per convocare un difensore al posto di un attaccante, ed ecco la scelta di Ndiaye. Queste le ragioni del ct: "È difficile sostituire Sadio Mané, ma Ndiaye è un giovane molto promettente e per questo abbiamo deciso di portarlo. Consideriamo tutti gli scenari. Puntiamo su una certa versatilità, il che significa che non avremo problemi a sostituire Ismail Jakobs".

Queste saranno sicuramente le 24 ore più folli che Ndiaye abbia vissuto in vita sua e sicuramente difficili da dimenticare.

Il Brasile in Qatar: Neymar in sala giochi si cimenta col basket

Mondiali Cerimonia d’apertura con 800 ballerini e Morgan Freeman: quando e dove vederla 4 ORE FA