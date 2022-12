È il giorno dopo la disfatta della Spagna ai Mondiali in Qatar : la Roja viene eliminata dal Marocco dopo una serie di rigori calciati male e la stampa iberica non può non occuparsi di quanto accaduto. Ecco dunque le aperture dei quotidiani sportivi, che la prendono in maniera abbastanza dimessa, sottolineando però come si sia arrivati (male) a essere eliminati . Qualche accenno di processo a Luis Enrique, però, c'è.

El Mundo Deportivo: "KO mondiale"

Il Mundo Deportivo apre a tutta pagina con il laconico "KO mondiale" e nel sottotitolo scrive "La Spagna fallisce di nuovo agli ottavi, incapace di perforare la buona difesa magrebina e di segnare un solo rigore". E poi ancora "Sarabia, Soler e Busquets hanno sbagliato i loro tiri e Hakimi, alla maniera di Panenka, ha spedito i ragazzi di Lucho a casa". Il riferimento è al quarto rigore del Marocco, dopo i tre parati e il palo della Spagna per lo zero in tabellino a fronte del 2 per i marocchini (un tiro parato anche per loro): Ashraf Hakimi si presenta sul dischetto e segna col cucchiaio.

Sport: "Oh, palo!"

Sport è più ironico e punta il dito velatamente contro Sarabia, autore di un palo nella serie dei rigori, ma anche di un altro legno a pochi secondi dalla fine della partita. Come sottotitolo "La Spagna resta fuori dai Mondiali cadendo dopo una nefasta serie di rigori nella quale sono stati sbagliati tre tiri. La Nazionale ha dominato nettamente, le ha provate tutte, però le è mancato il gol per passare ai quarti di finale". Nonostante la piccola critica al giocatore singolo, quindi, c'è una parziale assoluzione nei confronti della Roja per questa eliminazione.

AS: "È finita"

Laconico anche AS: "È finita". Il sottotitolo: "La Spagna se ne va dal Mondiale ai rigori dopo un'indigestione di possesso palla e ben poche conclusioni. La roja ha sbagliato i tre rigori calciati nella serie. La Federazione dubita che Lucho debba proseguire". Messo in discussione, dunque, il ruolo del ct Luis Enrique.

Marca: "Il Mondiale è troppo grande per noi"

Con una traduzione che non è proprio letterale, Marca sottolinea il concetto che il Mondiale "calza largo" alla Spagna, che è una competizione che va al di là delle sue possibilità. "Fiasco agli ottavi della Spagna di Luis Enrique: eliminati da un torneo che è passato dal tutto al niente. La Roja cade contro il Marocco con una nefasta serie di rigori dopo aver sbagliato tre tiri. Si discute se proseguire col selezionatore".

Ironia altrove

C'è chi però ironizza sul risultato da non coinvolto. Mentre Le Parisien scrive che la Spagna si era preparata con i giocatori che avevano tirato 1000 rigori a testa, la tocca piano Ryanair. Sì, la compagnia aerea irlandese. Con un gioco di parole un po' british che fa riferimento a elfi e scaffali, sottintendendo che gli elfi sono gli aiutanti di Babbo Natale, e che potremmo tradurre come "Vi aspettavate il regalo di Natale, ora state pronti per...". La foto fa tutto il resto.

Marocco ai quarti: la gioia dei tifosi a Casablanca al gol di Hakimi

