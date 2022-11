forfait in extremis di Karim Benzema. Il Pallone d'Oro Benzema sarà sostituito?" Deschamps ha riposto altrettanto seccamente "No". La Francia affronterà i Mondiali con 25 giocatrori, dopo il. Il Pallone d'Oro si è infortunato in allenamento e c'erano diverse ipotesi su chi potesse rimpiazzarlo, ma non sarà così e come il Senegal che non ha scelto un rimpiazzo per Mané , anche i Galletti non si presenteranno in 26. Lo ha annunciato lo stesso ct della Francia, Didier Deschamps, in un'ontervista rilasciata a Telefoot. A domanda secca "?" Deschamps ha riposto altrettanto seccamente "".

Il ct, però, non si sbilancia sulle ragioni che l'hanno portato a questa scelta: "Perché? Semplicemente perché ho deciso così". E interpellato sul fatto che restare con sette giocatori offensivi possa essere sufficiente o no, risponde "Sì, anche otto". L'allenatore quindi ha probabilmente in mente di reimpostare qualcuno in un ruolo più avanzato rispetto ai suoi standard.

A proposito dell'infortunio, Deschamps è fatalista: "In allenamento, purtroppo, può capitare di infortunarsi. Non è mai il momento giusto. Era tutto pronto. Non è una ricaduta. Ha un problema, purtroppo, un infortunio troppo grosso per le scadenze che ci aspettano. La squadra? È stato un brutto colpo, ma è un gruppo di qualità. In tutto ciò che fanno, dentro e fuori dal campo, sono uniti. Mi fido di loro. Daremo tutto già in questa prima partita".

