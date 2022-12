D'accordo, sono probabilmente i Mondiali più pazzi della storia. Però no, questa non se l'aspettava davvero nessuno. Il Giappone batte la Spagna per 2-1 in rimonta, la supera in classifica e si qualifica agli ottavi di finale da capolista del girone E. Seconda proprio la Roja e terza la Germania, vincente sulla Costa Rica ma a casa per la differenza reti sfavorevole nei confronti degli spagnoli. Nel primo tempo di Al Rayyan, pare non esserci proprio storia: la Spagna mantiene una percentuale altissima di possesso palla e va in vantaggio grazie a un colpo di testa di Morata. E così in pochi fanno caso alle occasioni da gol create dalla Roja: praticamente nessuna, gol a parte. Il Giappone, invece, ha la sua arma segreta: Ritsu Doan. Ingresso all'intervallo, immediato gol del pareggio, iniziativa determinante per il sorpasso - con polemica: la palla pare essere uscita oltre la linea di fondo... - di Tanaka. Nell'altro campo, intanto, accade di tutto: la Costa Rica si porta addirittura sul 2-1 sulla Germania, eliminando per qualche minuto la Spagna, poi i tedeschi riportano ordine - parziale - nel cosmo e vincono 4-2. Inutilmente. Perché agli ottavi vanno Giappone e Spagna, che ora se la vedranno rispettivamente contro Croazia e Marocco