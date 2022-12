Olivier Giroud nella storia: contro la Polonia, al minuto 44, l'attaccante del Milan ha messo a segno il suo 52° gol con la maglia della Nazionale francese. Giroud diventa così il miglior marcatore di sempre per i Bleus, superando il leggendario Thierry Henry (51 gol in 123 presenze). Un traguardo che arriva dopo sole 117 gare disputate. Il primo gol di Giroud con i Galletti risale al 29 febbraio 2012 in Germania-Francia. Dieci anni dopo, il rossonero trafigge la difesa polacca, e festeggia il record colossale. Nell'ultima edizione Giroud rimase a bocca asciutta, ma la musica è cambiata radicalmente quest'anno: nella storia: contro la Polonia, al minuto 44, l'attaccante del Milan ha messo a segno il suo. Giroud diventa così il, superando il leggendario(51 gol in 123 presenze). Un traguardo che arriva dopo sole 117 gare disputate. Il primo gol di Giroud con irisale al 29 febbraio 2012 in. Dieci anni dopo, il rossonero trafigge la difesa polacca, e festeggia il record colossale. Nell'ultima edizione Giroud rimase a bocca asciutta, ma la musica è cambiata radicalmente quest'anno: l'assenza di Benzema obbliga Deschamps ad appoggiarsi unicamente su di lui, già a segno tre volte in due gare.

La top 10 dei migliori marcatori di Francia

Giocatore Gol in Nazionale 1. Olivier Giroud 52 2. Thierry Henry 51 3. Antoine Griezmann 42 4. Michel Platini 41 5. Karim Benzema 37 6. David Trezeguet 34 7. Zinédine Zidane 31 7. Kylian Mbappé 31 10. Just Fontaine 30 10. Jean-Pierre Papin 30

L'impatto di Giroud: stella a sorpesa di questa Francia

Maxime Dupuis, esperto di Eursoport Francia, ha detto la sua sulla partenza lanciata del centravanti rossonero. Una sorpesa? Non del tutto: "Dal momento in cui Benzema ha lasciato il Qatar e da quando si è ritrovato al comando, è stato possibile. Ma qualche settimana fa, Didier Deschamps giocava coi suoi nervi. E non era sicuro di poterlo chiamare ai Mondiali perché sentiva che Giroud non poteva assumere un ruolo di sostituto. Alla fine, Deschamps lo ha comunque convocato per via del successo col Milan e del passato in Nazionale. Oltre a questo, Benzema non era sicuro di poter continuare...".

Ed ora Olivier si è preso la Nazionale. Basteranno queste buone prestazioni per rimanere impresso nella memoria dei transalpini? "Ora tutti lo adorano. Ma non è stato facile. Perché, quando Benzema è stato "escluso" dai Blues, la gente lo ha rimproverato. Come se fosse colpa sua, come se fosse un usurpatore", conclude Dupuis.

