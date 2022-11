Calcio

Mondiali, il Brasile è in Qatar: Neymar in sala giochi si cimenta col basket

Il Brasile, dopo aver lasciato la Continassa, vola in Qatar e arriva in albergo. Poi parte della squadra va in sala giochi e si cimenta col gioco del canestro. Neymar è in prima fila, ma i risultati non sono eccezionali e anche lui sembra perdere la pazienza.

