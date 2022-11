Calcio

Mondiali, il Brasile lascia la Continassa: quanti tifosi!

Il Brasile si è allenato alla Continassa, casa della Juventus, in questo periodo pre Mondiali. Ora è tempo di partire, ma il pullman con la squadra fa fatica a passare per il grande numero di tifosi accorso per salutare i propri beniamini.

00:00:52, 39 minuti fa