La vita calcistica di Sergio Aguero non si ferma. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo appena un mese fa , per colpa di problemi cardiaci, il Kun ha confermato a TyC Sports che farà parte della spedizione albiceleste per i Mondiali di Qatar 2022. Il Kun farà parte dello staff tecnico guidato da Lionel Scaloni, ct che ha condotto Messi e compagni alla vittoria della Copa America.

Agüero, addio al calcio doloroso: "Prima viene la salute"

Ad

Il ruolo che ricoprirà l'ex stella di Macnhester City e Barcellona è ancora tutto da stabilire.

Mondiali Tutte le qualificate a Qatar 2022 e i posti ancora disponibili 03/02/2022 A 17:55

Sì, vado in Qatar, vedremo in che ruolo. Ho fatto una bella chiacchierata con il presidente, si è sempre comportato bene con noi.

"In questi giorni parleremo ancora un po' per vedere il ruolo e anche per vedere se andremo al sorteggio del Mondiale", ha confermato il Kun.

L'intesa è stata raggiunta dopo un colloquio col presidente dell' AFA, Claudio Fabián Tapia: "Gli ho sempre detto che volevo stare con i ragazzi, con i quali vado molto d'accordo. Il mio obiettivo è stare al loro fianco giorno per giorno, posso essere una figura che serve a scioglierli quando si innervosiscono"

Guardiola, bel messaggio ad Aguero: "Guarisci bene, la vita è più importante"

Mondiali Infantino: "Mondiale ogni 2 anni eviterebbe le morti di migranti" 26/01/2022 A 19:56