Calcio

Mondiali - Inghilterra, il ct Southgate sulla fascia One Love: "Nessuna pressione, concentrati sulle partite"

MONDIALI - Nella conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra-Stati Uniti, il commissario tecnico della Nazionale dei Tre Leoni Gareth Southgate ha detto la sua sulle recenti polemiche delle Nazionali in campo. La Fifa avrebbe ordinato di non indossare la fascia One Love ai capitani delle Nazionali.

00:01:08, un' ora fa